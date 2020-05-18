حظر التجوال شامل خلال أيام العيد في الاقليم

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الاثني، عن فرض حظر التجوال الشامل في عموم الإقليم خلال أيام عيد الفطر، موضحة أن الحظر سيبدأ أول أيام العيد ويستمر لغاية 72 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "استنادا الى كتاب وزارة الصحة في حكومة الاقليم ٤٧١٤ في ٣٠ نيسان الماضي ومن اجل حماية الامن الصحي لاقليم كردستان، قررت الوزارة تمديد العمل بالبيان ٣٤ لغاية اليوم الاول لعيد الفطر (أي حظر التجوال الجزئي)".

واضافت انه "تقرر ايضا فرض حظر التجوال بشكل تام في جميع محافظات الاقليم واداراتها المستقلة لمدة ٧٢ ساعة من اليوم الاول لعيد الفطر"، متوعدة "المخالفين بعقوبات".

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وتابعت "سيتم غلق جميع أسواق المواد الغذائية والمخابز والافران والاماكن التي سبق وان سمح بفتحها لخدمة المواطنين لمدة ٧٢ ساعة اعتبارا من اليوم الاول للعيد ماعدا الصيدليات الخافرة"، لافتة الى "استثناء مركبات القوات الامنية والفرق الصحية وسيارات الاسعاف من حظر التجوال".

واكدت ان "حظر التنقل بين الاقليم والمحافظات العراقية الاخرى سيكون اعتبارا من ٢٠ ايار ٢٠٢٠ لغاية الاول من حزيران ٢٠٢٠"، مشيرا الى "غلق المعابر الحدودية (برويزخان وباشماخ وحاجي عمران وابراهيم الخليل وسرزيري وسيران بن وكيلي وطويلة وبشته وشوشمي) ومطاري اربيل والسليمانية الدوليين بوجه المسافرين لغاية الاول من حزيران المقبل".

وبينت "استمرار حركة التبادل التجاري في المعابر الحدودية وبين المحافظات والادارات المستقلة حسب التعليمات التي سبق وان تم اقرارها".