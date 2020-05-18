الرافدين ينفي توجيه المالية إيقاف صرف رواتب الموظفين

نفى مصرف الرافدين، الاثنين، الانباء التي تحدثت عن توجيه وزارة المالية للمصرف بايقاف دفع مستحقات الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مانشرته بعض وسائل الاعلام عن صدور توجيهات من وكيل وزارة المالية طيف سامي بشأن ايقاف دفع مستحقات الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف عارية عن الصحة تماما ولا أساس لها إطلاقًا".

واضاف انه "لا يوجد مثل هكذا موضوع"، مشيرا الى ان "توجيه وزارة المالية فيما يتعلق بصرف الرواتب تم تعميمه لكل المصارف الذين ينتظرون التوجيهات من الجهات المعنية لغرض الصرف".

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ودعا المصرف الى "عدم تصديق الشائعات والأبواق التي تعمد الى ان تتصيد في الماء العكر وفي هذا التوقيت تحديدا"، لافتا الى ان "البعض يسعى للنيل والإساءة من سمعة المصرف الذي حقق طفرة نوعية وانجازات في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين".

وافاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن وزارة المالية اوعزت لمصرف الرافدين بايقاف دفع مستحقات الموظفين الموطنة رواتبهم دون معرفة الأسباب.