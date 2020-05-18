افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم اطلاق سراح معتصمي حقل الاحدب الاربعة في واسط.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية اطلقت قبل قليل سراح المعتصمين الاربعة قرب حقل الاحدب في واسط، بكفالة مالية".

واضاف ان "اعتقالهم اليوم جاء بعد مشادات مع القوات الامنية على خلفية محاولة عدد منهم الدخول الى الحقل".