افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم اطلاق سراح معتصمي حقل الاحدب الاربعة في واسط.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية اطلقت قبل قليل سراح المعتصمين الاربعة قرب حقل الاحدب في واسط، بكفالة مالية".
واضاف ان "اعتقالهم اليوم جاء بعد مشادات مع القوات الامنية على خلفية محاولة عدد منهم الدخول الى الحقل".
كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق سراح معتصمي حقل الاحدب الاربعة في واسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.