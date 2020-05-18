الحشد يشتبك مع عناصر داعش في ناحية العظيم

اشتبك الحشد الشعبي، الاثنين، مع عناصر داعش الإرهابي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من اللواء 23 دخلت بمواجهات عنيفة مع داعش بعد اقدامه على تفجير خطوط نقل الطاقة في ناحية العظيم شمالي ديالى".

واضاف ان "الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى اللحظة".