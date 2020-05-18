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الحشد يشتبك مع عناصر داعش في ناحية العظيم

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اشتبك الحشد الشعبي، الاثنين، مع عناصر داعش الإرهابي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من اللواء 23 دخلت بمواجهات عنيفة مع داعش بعد اقدامه على تفجير خطوط نقل الطاقة في ناحية العظيم شمالي ديالى".

 

واضاف ان "الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى اللحظة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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