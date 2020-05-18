7 مضاعفات محتملة لكورونا قد تكون دائمة

من جهته، يشير أخصائي أمراض القلب بكلية الطب في جامعة "ييل" الأميركية جوزيف برينان في تصريح لموقع "فوكس" إلى أنه وخبراء آخرين قلقون من أن بعض المصابين بكورونا سيعانون من أضرار أو تلف طويل المدى، بما يشمل ندوب الرئة، وتلف القلب، وآثارا عصبية وعقلية.تعرّفوا في ما يلي إلى بعض المضاعفات المحتملة التي يمكن أن يسببها فيروس كورونا على المدى الطويل.

السكتة الدماغية وتجلط الدم: 5% من مرضى كورونا صغار السن معرضون للإصابة به على نمط مماثل لمرض السارس.

فشل الكلى: أشارت التقارير إلى أنّ المصابين بأعراض شديدة من فيروس كورونا معرّضون لأضرار شديدة بالكليتين.

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العقم عند الذكور: يتسبب كورونا بضعف خصوبة الإنجاب لدى الشباب المتعافين منه.