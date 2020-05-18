اليمن يتهم الحوثيين بخرق تفاهمات اتفاق الحديدة

اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الانقلابية، بخرق تفاهمات اتفاق الحديدة الذي رعته الأمم المتحدة، ونهب 35 مليار ريال يمني (58 مليون دولار) كانت مخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة.



وذكرت الخارجية اليمنية، في بيان، أن المليشيا قامت بنهب إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية، في مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية لميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث.

وكانت الأمم المتحدة رعت اتفاقا بين الشرعية، والمليشيا الحوثية على تحييد إيرادات ميناء المشتقات النفطية بميناء الحديدة، وتوريدها إلى حساب خاص بما يضمن صرف مرتبات الموظفين بمدينة الحديدة فقط، وذلك ضمن تفاهمات اتفاق ستوكهولم.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن المليشيا الحوثية بدأت بالنهب من الحساب الخاص، أواخر أبريل الماضي.

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وحمّلت الخارجية، المليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات، وما سيترتب عليها من تبعات، داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت خارجية اليمن، أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

ودعا البيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات.