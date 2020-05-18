مقتل 20 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني شرق صنعاء

الخليج 365 - عدنالثلاثاء 2020/5/19 12:42 ص بتوقيت أبوظبي
قتل 20 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الإثنين، في معارك مع الجيش اليمني بمديرية "نهم" شرق العاصمة صنعاء.
وأعلن الجيش الوطني، في بيان، اطلعت عليه ”الخليج 365”، أنه تمكن من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نهم، رداً على اعتداءات مليشيات الحوثي الانقلابية، وقصفها منازل اليمنيين في المناطق السكنية غرب مأرب.
ووفقا للبيان، فقد شنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، هجوماً نوعياً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة "نجد العتق" بمديرية نهم وصولاً إلى جبال "بحرة والمنامة"، شرقي صنعاء.
وأسفرت المعارك عن مقتل 20 عنصراً من مليشيات الحوثي وجرح آخرين، فيما استعاد الجيش الوطني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها عربة وثلاث دوريات، حسب البيان.
وأشار الجيش، إلى أن المواقع المحررة، كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثة ومن خلالها تقصف القرى والأحياء السكنية غرب مارب، مخلفة ضحايا من المدنيين، وآخرهم المواطنة "فاطمة الأجدعي".
ورغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة الإنسانية التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية، إلا أن المليشيا الحوثية واصلت خروقاتها لها منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في التاسع من إبريل الماضي.
وأكدت مصادر حكومية لـ"الخليج 365"، أن الخروقات الحوثية للهدنة، بلغت أكثر من 3600 انتهاك، استخدمت فيها المليشيا كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التي أعلنها التحالف من جانب واحد في 23 مايو/أيار الجاري، وسط تحركات دولية مكثفة لوقف شامل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
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