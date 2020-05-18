الرئيس الامريكي : أتناول "هيدروكسي كلوروكين" ولم أُصيب بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين منذ أكثر من أسبوع.



والدواء المذكور معالج لمرض الملاريا ويصفه ترامب لعلاج فيروس كورونا رغم تحذيرات طبية من استخدامه كدواء وقائي ضد الوباء القاتل.

وقال ترامب، للصحفيين، إنه"تناولته خلال الأسبوع ونصف الماضي بمعدل قرص يوميا".

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه يخضع لاختبارات فيروس كورونا بشكل دوري، مشيراً إلى أنه "النتائج أثبتت عدم إصابتي بالفيروس".

وعن أزمة واشنطن ومنظمة الصحة العالمية، اتهم الرئيس الأمريكي، المنظمة الدولية بأنها" لعبة في يد الصين"، لافتاً إلى أنه سيتخذ قراره بشأن تمويلها قريبا.

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وقال ترامب إن :" الصين أضرت العالم بشدة في تعاملها مع فيروس كورونا ويجب عليها تحمل مسؤولية ما فعلته".

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. أخبار جيدة للغاية، بالتأكيد!".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، لا سيما نيويورك، التي كانت بؤرة تفش للمرض في أمريكا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الذي يجتاح العالم.

ومقارنة بالشهر الماضي، انخفض عدد الإصابات في نيويورك، وفي ولاية ماساتشوستس التي تضررت بشدة، فيما أبلغت بعض الولايات مثل فيرمونت وهاواي وألاسكا، عن عدد قليل للغاية من الحالات الجديدة.

وتخطط عدة ولايات أمريكية حاليا لفتح أعمالها بعد إجراءات إغلاق وحظر دامت أسابيع للحد من تفشي الفيروس القاتل.

في المقابل، يُتهم ترامب من قبل منتقديه بتقليله من خطر الوباء، ثم إصدار توجيهات متضاربة ومشوَّشة، راوحت بين الدعوة للحيطة والتسرّع في استئناف النشاط الاقتصادي.