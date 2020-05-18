إصابة نائب رئيس جنوب السودان وزوجته وزيرة الدفاع بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مكتب رياك مشار، نائب رئيس جنوب السودان النتيجة الإيجابية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا لدى مشار وزوجته التي تشغل منصب وزير الدفاع.



وأضاف بيان صادر عن المكتب، اليوم الإثنين، أن عددا من موظفي مكتب نائب الرئيس وحراسه أصيبوا بالفيروس أيضا.

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يذكر أن جنوب السودان سجل 282 إصابة بفيروس كورونا و4 وفيات، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية.

وجدير بالذكر أن رياك مشار (69 أو 70 عاما) عاد إلى منصب نائب الرئيس لجنوب السودان في فبراير الماضي في إطار اتفاق سلام مع الرئيس سلفا كير لإنهاء النزاع المسلح في البلاد الذي استمر منذ عام 2013 وحصد أرواح نحو 200 ألف شخص جراء المعارك.

وتولت زوجة رياك مشار، أنجيلينا تيني منصب وزير الدفاع في مارس الماضي.