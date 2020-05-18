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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان تقرر تمديد إغلاق العاصمة لإحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قررت لجنة الطوارئ الصحية العليا بالسودان، الإثنين، تمديد حظر التجوال 15 يوماً إضافياً ابتداءً من غدا الثلاثاء، لإحتواء فيروس كورونا، وعدم السماح بالسفر خلال الفترة المحددة.
وقال صديق تاور، رئيس اللجنة، عضو المجلس السيادي السوداني، في تصريحات نقلته وكالة الأنباء السودانية "سانا"، إن اللجنة العليا للطوارئ اجتمعت لمتابعة جائحة كورونا، والموقف العام، وما تلاها من إجراءات احترازية .
وأضاف تاور أن اللجنة لاحظت أن أكثر من 80 % من حالات الإصابة بولاية الخرطوم، وعليه أوصت بضرورة تمديد الحظر لأسبوعين."
ويعد هذا التمديد هو الثاني بعد الإعلان عن الحظر الشامل في 18 أبريل/نيسان الماضي لمدة 21 يوماً، ليمدد، بعد ذلك 10 أيام إضافية انتهت الإثنين.
ومن جانبها، أعلنت سلطة الطيران المدني تمديد إغلاق المطارات السودانية، أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 31 مايو/ أيار الجاري، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، مستثنية رحلات البضائع والمساعدات الإنسانية، والدعم الفني والإنساني.
وسجل السودان، الإثنين، 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2591 حالة، بينهم 2109 في الخرطوم وحدها، بحسب وزارة الصحة
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