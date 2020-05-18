بايدن يتهم ترامب بتأجيج مشاعر الكراهية ضد الأميركيين من أصل آسيوي

انتقد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة ​جو بايدن​، الرئيس ​دونالد ترامب​، متهما إياه بتأجيج "مشاعر الكراهية والخوف ضد الأميركيين من أصل آسيوي، مشيرا إلى أن "الجائحة أطلقت العنان لقوى معروفة بنشرها للكراهية والخوف ومعاداة الأجانب، وترامب جلب معه سلسلة جديدة من الرسائل ​العنصرية​، والاعتداءات اللفظية والجسدية ضد الأميركيين من أصل آسيوي".

والأسبوع الماضي، أنهى ترامب مؤتمره الصحافي حول ​فيروس كورونا​ بشكل مفاجئ بعد اندلاع جدل بينه وبين مراسلة أميركية من أصول آسيوية.

واستنكر بايدن في وقت سابق من اليوم، محاولة ترامب إنهاء التأمين الصحي لملايين الأميركيين.