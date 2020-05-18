وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت: إيران بدأت الانسحاب من سوريا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته ​نفتالي بينيت​، ان "​إيران​ بدأت سحب قواتها من ​سوريا​، دون تقديم أي دليل يدعم تأكيده، فإيران تقلل بشكل كبير من نطاق قواتها في سوريا، وعلى الرغم من أن إيران بدأت عملية الانسحاب من سوريا، فنحن بحاجة لاستكمال العمل، وما زال الأمر في متناول أيدينا"، مشيراً الى "ضرورة مواصلة الضغط على إيران وإلا تبدلت الأمور".

هذا وشنت ​الطائرات الاسرائيلية​ مئات الغارات الجوية داخل سوريا مستهدفة ما يشتبه بأنه تحركات للأسلحة و​القوات​ الإيرانية.