رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي استغربت قرار إلغاء الشهادة الثانوية

أكد الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، خلال عقدها اجتماعا طارئا عقب قرار الغاء الامتحانات الرسمية وانهاء العام الدراسي، "حرصها على الشهادة الرسمية التي كانت وما زالت الهوية الوطنية لكل الطلاب، وقد استغرب المجتمعون القرار المفاجىء للوزير علما أننا كرابطة أكدنا بكل البيانات السابقة ومذكرة الرابطة، وخلال اللقاء الأخير الذي حصل في مكتبه على إجراء الامتحانات الرسمية ضمن الشروط الصحية الملائمة التي تحفظ سلامة الطلاب وحقهم في نيل شهادة رسمية معتبرة".
وطالبت الهيئة الإدارية أن "تكون الضوابط موضوعية عادلة لكل الطلاب مع مراعاة الظروف التي مروا فيها من بداية العام حتى تاريخه".
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