سلطات الإمارات تمدد حظر التجول الليلي بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا

أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن أن بلاده ستمدد حظر التجول الليلي ساعتين بدءا من يوم الأربعاء بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن "حظر التجوال الذي يمتد حاليا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر".
ولفتت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات آمنة الضحاك الشامسي تخفيف القيود يأتي "لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع التي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها، بقطاع تجارة السلع الأساسية وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها"، لافتةً إلى أن البلاد سجلت 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الإصابات 24190 حالة.
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