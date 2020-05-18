أصدرت المحكمة العليا في باكستان، قرارا يلزم الحكومة برفع القيود عن قطاع الأعمال، معتبرة أن "فيروس كورونا لا يمثل وباء في البلاد، ويقضي قرار المحكمة بإعادة فتح المحلات التجارية إن لم تكن لدى السلطات الصحية أي اعتراض، وكذلك رفع القيود المفروضة على الأعمال التي تفتح خلال عطلة نهاية الأسبوع".
يذكر أن السلطات في باكستان أعلنت عن "تسجيل 42125 حالة إصابة بفيروس كورونا و903 وفيات، لكن البلاد شهدت زيادة كبيرة في تلك الأعداد هذا الشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا الباكستانية: فيروس كورونا ليس وباء في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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