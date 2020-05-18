الصحة البريطانية: سنوسع نطاق الأشخاص المؤهلين للخضوع للفحوصات على نحو غير مسبوق

أعلن وزير ​الصحة​ البريطاني مات هانكوك ان "​الأطفال​ في سن الخامسة وما فوق سيخضعون لاختبارات الكشف عن ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد إذا كانت أعراض المرض بادية عليهم، و​الحكومة​ توسع نطاق الأشخاص المؤهلين للخضوع للفحوصات على نحو غير مسبوق"، مؤكدا أن "الهدف المرجو هو بلوغ 200 ألف اختبار في اليوم بحلول نهاية ايار، بعد أن تمكنت البلاد في الأسبوع الماضي من إجراء 150 ألف اختبار يومياً".

هذا وكانت هيئة الصحة البريطانية حذرت من متلازمة التهابية تصيب الأطفال كونها أحد مضاعفات فيروس كورونا وتتسبب في دخولهم المستشفى.