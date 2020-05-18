الحكومة الباكستانية: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 42125 حالة

أعلنت ​الحكومة الباكستانية​، في بيان، عن "ارتفاع حصيلة ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 42125 حالة، بعد تسجيل 1974 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيراً إلى أن "معظم ​حالات​ الإصابة 16377 تم رصدها في إقليم السند بجنوب البلاد، أما بقية الإصابات فتوزعت على العاصمة إسلام آباد 997، بنجاب 15346، خیبر بختونخوا 6061، بلوشتان 2692، غلغت-بلتستان 540، آزاد ​كشمير​ 112".

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