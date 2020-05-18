وزير الصحة السوري: العقوبات الغربية تعيق قدرة سوريا على مواجهة كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ السوري ​نزار يازجي​، أن "العاملين في ​القطاع الصحي​ في بلاده يستجيبون لجائحة ​كورونا​ بشجاعة وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب الإرهابية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات والمترافقة مع الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة أحادية الجانب"، مشيراً الى ان "في الوقت الذي تواجه فيه بلدان لديها أنظمة صحية واقتصادية قوية صعوبة باحتواء الوباء وإنقاذ الأرواح، تواصل ​الولايات المتحدة​ ودول أوروبية فرض الإجراءات القسرية على ​سوريا​ وحصارها اللاإنساني الذي يعيق قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للجائحة وتأمين المعدات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج".

وشدد يازجي على "شجب دمشق لإصرار الولايات المتحدة ودول أوروبية على عرقلة تضمين مشروع القرار المعروض على ​الدورة​ الحالية حول الاستجابة لوباء كورونا التزامات واضحة برفع الإجراءات التي تعيق قدرة الدول المستهدفة على مواجهة الوباء بفعالية".