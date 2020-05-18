إصابة نائب رئيس جنوب السودان وزوجته وزيرة الدفاع بفيروس كورونا

أعلن مكتب نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، "النتيجة الإيجابية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا لدى مشار وزوجته التي تشغل منصب وزير الدفاع"، مشيراً الى ان "عددا من موظفي مكتب نائب الرئيس وحراسه أصيبوا بالفيروس أيضا".
جدير بالذكر أن رياك مشار عاد إلى منصب نائب الرئيس لجنوب السودان في شباط الماضي في إطار اتفاق سلام مع الرئيس سلفا كير لإنهاء النزاع المسلح في البلاد الذي استمر منذ عام 2013 وحصد أرواح نحو 200 ألف شخص جراء المعارك.
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