طقس الثلاثاء قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية مما يؤدي الى الشعور بالحر الشديد كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
على أن يكون طقس الأربعاء صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. وتوقعت أن يكون طقس الخميس قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة.
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