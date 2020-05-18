اعتصام لاهالي الموقوفين الاسلاميين في طرابلس للمطالبة بالعفو الشامل

نفذ ​اهالي الموقوفين​ الاسلاميين اعتصاما امام سرايا طرابلس، مطالبين ​المجلس النيابي​ بـ"اقرار ​العفو العام​ الشامل من دون قيد او شرط، رافضين العفو الخاص، وحذروا المسؤولين بـ "اتخاذ اجراءات تصعيدية في حالم لم يستجاب لمطالبهم". وبعد الاعتصام جاب المحتجون شوارع ​مدينة طرابلس​ وسط حضور كثيف لعناصر ​قوى الامن الداخلي​ و​الجيش​. إضغط للمزيد

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