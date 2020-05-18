الدفاع المدني يخمد حريقا امتد على اسلاك كهربائية في زحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن أن عناصر ​الدفاع المدني​ عملت على ​اخماد حريق​ اعشاب قرب جسر الفيضة في زحلة وقد امتدت النيران على اسلاك كهربائية فتدخلت فرقة صيانة تابعة ل​شركة كهرباء زحلة​ وعملت على اصلاح الاعطال فوراً. إضغط للمزيد

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