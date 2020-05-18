وجه وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، في تصريح على وسائل التواضل الإجتماعي، " الشكر إلى جمهورية ​الصين​ الشعبية، ممثلة بسعادة السفير Wang Kejian، على دعمها الدائم ل​لبنان​ وتقديمها إلى ​وزارة الداخلية والبلديات​ جهاز كشف حرارة Dahua thermo detector، والذي سيتم تركيبه في ​سجن رومية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: نشكر الصين على تقديمها جهاز كشف حرارة لوزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.