توزيع حصص تموينيه من قبل جمعية البر والتعاون وكشافة الرسالة في ساحل العاج

قامت جمعية البر والتعاون و​كشافة الرسالة​ الإسلامية بإسم الجاليه اللبنانية في ​ساحل العاج​ بتقديم حصص تموينيه في منطقة أدجمي وبعض الاحياء كعربون موده لإخوتنا العاجيين. وقد قدم هذه الهبة بالنيابة عن رئيس جمعية البر والتعاون الحاج محمود ناصر ​الدين​ الأخ علي شحادي وعدد من الإخوة في الجمعية.

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