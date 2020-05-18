سكاف: نريد الشعور مرة واحدة بأن لدينا دولة تتحمل مسؤولياتها كما يجب

أشارت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ إلى "اننا نريد ان نشعر و لو مرة ان لدينا دولة أو حكومة تتحمل مسؤولياتها كما يجب".

واستغربت رئيسة الكتلة الشعبية في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، سائلة: "أيعقل ان نذهب الى ​صندوق النقد الدولي​ لنطلب منه المساعدة و نحن بألف رأي؟ أيعقل أن أعضاء الوفد المفاوض ليسوا متفقين على رؤية موحدة وأرقام دقيقة؟ و لماذا لم يشارك ‎مصرف ​لبنان​؟ لماذا نسمح ان نصبح هكذا ومن يتحمل مسؤولية هذه البهدلة؟ "، وختمت تصريحها بعبارة: "عيب!".