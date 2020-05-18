أشارت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف إلى "اننا نريد ان نشعر و لو مرة ان لدينا دولة أو حكومة تتحمل مسؤولياتها كما يجب".
واستغربت رئيسة الكتلة الشعبية في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، سائلة: "أيعقل ان نذهب الى صندوق النقد الدولي لنطلب منه المساعدة و نحن بألف رأي؟ أيعقل أن أعضاء الوفد المفاوض ليسوا متفقين على رؤية موحدة وأرقام دقيقة؟ و لماذا لم يشارك مصرف لبنان؟ لماذا نسمح ان نصبح هكذا ومن يتحمل مسؤولية هذه البهدلة؟ "، وختمت تصريحها بعبارة: "عيب!".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: نريد الشعور مرة واحدة بأن لدينا دولة تتحمل مسؤولياتها كما يجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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