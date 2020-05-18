عون: الدولة دخلت الى تفاوض مع صندوق النقد مع رفض بعض القوى هذا الأمر

أكد عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ماريو عون​، في حديث تلفزيوني، ان "المطلوب اليوم من ​الحكومة​ الحالية هو ايصال البلد الى حلول اساية وجذرية للمشاكل التي يعاني منها لبنان وخاصة الموضوع الأبرز والمتعلق بأموال المودعين في ​المصارف​، ولكن ما يحدث في لبنان لا يحدث في اي بلد بالعالم أجمع"، مشيراً الى ان "​الدولة​ دخلت الى تفاوض مع ​صندوق النقد الدولي​ لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة المالية مع العلم ان البعض في لبنان لا يريد هذا التفاوض".

ولفت عون الى ان "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي صعبة جداً وليست سهلة بتاتاً، واذا كان هناك شروط سياسية للصندوق خلال المفاوضات ستطال بحريتنا وكرامتنا، فبالتأكيد لن نقبل بها بتاتاً ومهما كلفنا هذا الامر".