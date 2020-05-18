الجيش: 4 طائرات اسرائيلية معادية خرقت الاجواء اللبنانية

أصدرت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ بيانا أشارت فيه إلى أن "طائرتان حربيتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​ وصولا حتى فوق البحر مقابل ​مدينة جبيل​، و نفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​.

ثم خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولا حتى فوق البحر مقابل بلدة شكا، ونفذتا طيرانا عدائيا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق ​بلدة رميش​ في جنوب لبنان".