الجيش: 4 طائرات اسرائيلية معادية خرقت الاجواء اللبنانية

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانا أشارت فيه إلى أن "طائرتان حربيتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولا حتى فوق البحر مقابل مدينة جبيل، و نفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون.
ثم خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولا حتى فوق البحر مقابل بلدة شكا، ونفذتا طيرانا عدائيا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة رميش في جنوب لبنان".
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