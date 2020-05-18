سلطات قطر تغلق المحلات وتوقف جميع الأنشطة التجارية من 19 حتى 30 أيار

أفادت وكالة الأنباء في قطر عن أن السلطات قررت "إغلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية ويستثنى من ذلك محال المواد الغذائية والتموينية و​الصيدليات​ والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار ابتداء من 19 أيار حتى 30 أيار، بسبب ​فيروس كورونا​".

وأعلنت في وقت سابق من اليوم ​وزارة الصحة​ القطرية تسجيل 1365 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 33969 إصابة، وأنها لم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليستقر عدد الضحايا عند 15 شخصًا،وارتفع إجمالي عدد المتعافين في عموم البلاد إلى 4899 حالة.