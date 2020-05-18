أفادت وكالة الأنباء في قطر عن أن السلطات قررت "إغلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية ويستثنى من ذلك محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار ابتداء من 19 أيار حتى 30 أيار، بسبب فيروس كورونا".
وأعلنت في وقت سابق من اليوم وزارة الصحة القطرية تسجيل 1365 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 33969 إصابة، وأنها لم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليستقر عدد الضحايا عند 15 شخصًا،وارتفع إجمالي عدد المتعافين في عموم البلاد إلى 4899 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات قطر تغلق المحلات وتوقف جميع الأنشطة التجارية من 19 حتى 30 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.