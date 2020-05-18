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سلطات قطر تغلق المحلات وتوقف جميع الأنشطة التجارية من 19 حتى 30 أيار

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أفادت وكالة الأنباء في قطر عن أن السلطات قررت "إغلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية ويستثنى من ذلك محال المواد الغذائية والتموينية و​الصيدليات​ والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار ابتداء من 19 أيار حتى 30 أيار، بسبب ​فيروس ​".

وأعلنت في وقت سابق من اليوم ​وزارة الصحة​ القطرية تسجيل 1365 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 33969 إصابة، وأنها لم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليستقر عدد الضحايا عند 15 شخصًا،وارتفع إجمالي عدد المتعافين في عموم البلاد إلى 4899 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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