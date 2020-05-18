أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح صحفي، "إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بعمل محزن وهي دمية بيد الصين"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هناك تضارب مصالح في إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية بناء على طلب وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو"، مؤكدا أنه "لا يعرف شيئا عن الاتهامات بحق بومبيو التي كان يحقق فيها المفتش العام لوزارة الخارجية".
وعلق ترامب على صفقة الأسلحة مع السعودية، معتبرا "اننا نحاول تسهيل الصفقات قدر الإمكان للدول الصديقة، و إدارتي تحاول تسهيل الصفقات حين يريدون شراء مقاتلات بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أنه "عندما يدفع لنا أحدهم المليارات للحصول على أسلحة فعلينا أن نسهل وإلا فإنهم سيتجهون لروسيا والصين".
وأكد ترامب، أنه يتناول عقار "هيدروكسيكلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: منظمة الصحة العالمية باتت دمية بيد الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.