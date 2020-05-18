ترامب: منظمة الصحة العالمية باتت دمية بيد الصين

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح صحفي، "إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ قامت بعمل محزن وهي دمية بيد ​الصين​"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هناك تضارب مصالح في إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية بناء على طلب وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو"، مؤكدا أنه "لا يعرف شيئا عن الاتهامات بحق بومبيو التي كان يحقق فيها المفتش العام لوزارة الخارجية".

وعلق ترامب على صفقة الأسلحة مع السعودية، معتبرا "اننا نحاول تسهيل الصفقات قدر الإمكان للدول الصديقة، و إدارتي تحاول تسهيل الصفقات حين يريدون شراء مقاتلات بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أنه "عندما يدفع لنا أحدهم المليارات للحصول على أسلحة فعلينا أن نسهل وإلا فإنهم سيتجهون لروسيا والصين".

وأكد ترامب، أنه يتناول عقار "هيدروكسيكلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.