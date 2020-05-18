مقتل شابة لبنانية ببريطانيا بإطلاق نار من لصوص بهدف سرقة متجر كانت داخله

توفيت الشابة ال​لبنان​ية آية هاشم، البالغة من العمر 19 عاما في ​بريطانيا​ أثناء قيام لصوص باقتحام محل تجاري بالقرب من منزلها كانت تتواجد فيه بالصدفة.

وأشار شهود عيان إلى أن الشابة "ذهبت إلى سوبر ماركت لشراء الطعام لعائلتها عندما تعرضت ل​إطلاق نار​ من نافذة سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة وتوفيت في وقت لاحق".

تجدر الإشارة إلى أن الشابة انتقلت مع عائلتها من لبنان إلى بريطانيا، واجتازت امتحانات القانون في السنة الثانية في جامعة سالفورد، ومنذ نيسان 2014 كانت عضوا في جمعية الأطفال.