وزارة الصحة: عشر إصابات على متن رحلة لاغوس وإصابتان من باريس وPOINTE NOIRE

اعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في بيان نتائج الفحوصات التي أجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين وجاءت كالتالي:



- تسجيل 10 إصابات بـCOVID-19 من بين 170 راكبا كانوا على متن الرحلة التي وصلت من ​لاغوس​.

- تسجيل حالة إيجابية مصابة بـCOVID-19 من بين 83 راكبا كانوا على متن الرحلة التي وصلت من ​باريس​.

- تسجيل إصابة من بين 112 راكبا كانوا على متن الرحلة التي وصلت من Pointe Noire في ​الكونغو​.

وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

أما الرحلة التي وصلت من لواندا فلم تسجل أي إصابة من بين الركاب الـ100 الذين كانوا على متنها وأتت نتائج فحوصات الركاب جميعًا سلبية، وكذلك بالنسبة إلى الرحلة الخاصة التي وصلت من Bangui.