شكرا لقرائتكم خبر عن دينية البرلمان: عودة دور العبادة تحتاج لدراسة دقيقة لضمان الحفاظ على المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن دراسة عودة الشعائر الدينية تستلزم أن تكون وافية لكافة أركان احتمالات الإصابة وتقوم على مبدأ الحفاظ على حياة الساجد قبل المساجد.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ذلك لابد وأن يكون الأساس، خاصة وأن الإجراءات التى تتخذها الدولة فى الوقت الراهن تقوم على صحيح الدين، وهو الحفاظ على النفس البشرية أولا قبل أى شىء وهو ما نص عليه الدين الإسلامى.

وطالب "حمروش"، أنه حال العودة لابد وأن يكون هناك مراعاة للتباعد الجسدى بين المصلين، ووضع مطهرات على كافة دور العبادة وبإرجائها لتعقيم الأيدى ومراعاة كافة التدابير الاحترازية التى تقوم بها المؤسسات الهامة فى الدولة والتى تعمل وسط الظروف الراهنة لأن هناك ضرورة تقتضى ذلك .

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وشدد على أن ضوابط العودة لابد وأن تشمل الاهتمام بمزيد من أعمال النظافة الدورية وضمان حدوث ذلك فى كافة أدوار العبادة بكافة المحافظات والرقابة على ذلك حتى يكون لدينا أكبر سياج آمن لمن يدخل دور العبادة .

وطالب حمروش، المجتمع المدنى بضرورة المشاركة من أجل توفير مستلزمات الوقاية لدور العبادة حتى تتمكن كافة دور العبادة من العمل وعودة الفتح .

وكان قد أعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو سيتم دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية في بعض دور العبادة، كما أكد مختار جمعه وزير الأوقاف على أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إعداد خطة لعودة إقامة الشعائر داخل المساجد وعرضها على رئيس الوزراء مرجحة مصادر عودتها فى 21 يونيو المقبل .