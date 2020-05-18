شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": الاختيار والفتوة وفلانتينو خاليين من أى مخالفات أو ملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعداد تقريرها عن ملاحظاتها عن رصدها للمخالفات والملاحظات على الأعمال الدرامية التى عرضت خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، وجاء تقارير لجان الرصد أن مسلسلات الاختيار و فلانتينو وحب عمرى ونحب تانى ليه واللعبة والفتوة وسكر زيادة خالية من أى مخالفات أو ملاحظات.

يذكر أن لجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت من قبل 366 ملاحظة على 25 مسلسلا تم عرضهم أول أسبوعين في شهر رمضان بواقع 219 ملاحظة فى الأسبوع الأول و147 ملاحظة فى الأسبوع الثانى تشمل 4 مخالفات .

جاء ذلك فى التقرير الإحصائى للجنة رصد الشاشات فى رمضان، والذى أشار إلى الانخفاض الكبير فى حجم المشاهد التى اشتملت ألفاظا متدنية وإيحاءات وتدخين فى الأسبوع الثانى، مقارنة بالأسبوع الأول، كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة فى الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة فى الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة فى الأسبوع الأول إلى 28 ملاحظة في الأسبوع الثانى، وأشار التقرير إلى خلو 6 مسلسلات من أية ملاحظات.