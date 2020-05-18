إصابة نائب رئيس جنوب السودان بفيروس كورونا

أصيب نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، وهو أيضا الزعيم السابق للمتمردين، وزوجته أنجلينا تيني، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما

أفاد مكتبه، الاثنين، وفقًا لسكاي نيوز.

وقال مكتب رياك مشار على صفحته على موقع فيسبوك: "لقد

أدلى بتصريح علني أكد فيه إصابته، وسيلتزم اعتبارا من اليوم حجرا صحيا في منزله خلال الأيام الـ14 المقبلة".

وأضاف أن الاختبارات أثبتت إصابة "عدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين" بـ"كوفيد-19".