تمديد الحظر الشامل في الخرطوم لمدة أسبوعين

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان موافقة مجلس الأمن والدفاع، على تمديد الحظر الشامل (من الواحدة ظهرا وحتى السادسة صباحا) بولاية الخرطوم، لمدة أسبوعين اعتبارا من غد الثلاثاء.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية - في تصريح صحفي - إن الخطوة جاءت بعد اجتماعات مكثفة للجنة ومناقشة التقاريرالمتخصصة عن الوضع الصحي بخصوص جائحة كورونا.
وأضاف أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية راجعت الموقف الصحي، ومدى فاعلية الإجراءات الاحترازية التي وضعت، لافتا إلى أن المراجعة أثبتت فاعلية الحظر، وأنه ساهم في الحد من انتشار الفيروس.
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