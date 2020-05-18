السعوديون ينعون الممرض خالد الحسيني ضحية فيروس كورونا

دعم عدد من السعوديين الممرض خالد الحسيني الشريف، الذي توفى عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث غرد العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر هاشتاج "أبطال الصحة".

حسين الشريف شقيق الممرض خالد في حديث في تصريحات تلفزيونية "شقيقي خالد شعر بأعراض فيروس كورونا آخر شهر شعبان، وكان حينها يذهب للدوام في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة لعمله ممرضاً في المستشفى، وحين يعود للمنزل يقوم بعزل نفسه في غرفة خاصة".

وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، كتب "تقدم بأحر التعازي لذوي الممرض خالد الحسيني، وأسأل الله له المغفرة والرحمة وأن

يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وقال راكان آل الشيخ "تصدر وسم #الممرض_خالد_الحسيني الترند السعودي، بعد وفاته وهو يؤدي عمله في علاج المصابين بـ«فيروس كورونا» المستجد، ونعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، الممرض خالد، الذي وافته المنية جرّاء إصابته بالفيروس".

أبو وسام دون "#الممرض_خالد_الحسيني.. رحم الله الزميل الفقيد وجعل ما قدمه لخدمة المرضى في موازين حسناته".

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نايف قال "أرقد في سلام.. اتمنى أن تكون في مكان أفضل أشكرك على دعمك لبلدك".

رانيا حنفي "أعان الله وحفظ إخواننا وأخواتنا الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات في القطاع الصحي وجزاهم خير عن كل ما قدموه وما زالوا يبذلوه.. ورحم الله الممرض الشاب خالد الحسيني الذي توفى من جراء عدوى كورونا( كوفيد-١٩) ربنا يصبر اهله وأحبابه وجعل مثواه الجنة".

نورة المجرين "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نُزُله ، ووسع مُدخلهُ ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله".

حساب منسوبي وزارة الصحة كتب "ببالغ الحزن والأسى ننعى زميلنا البطل #الممرض_خالد_الحسيني الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى بمكة المكرمة بعد إصابته بفيروس #كورونا نسأل الله له الرحمة والمغفرة".