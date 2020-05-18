الرئيس الجزائري يوجه بدراسة الإجراءات المكملة للحجر الصحي

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدراسة الإجراءات المكملة للحجر الصحي سواء فيما يتصل بالساعات المقررة أو توفير الكمامات أو بالتنقل بين الولايات وزيارة المقابر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، في محاولة لاحتواء ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد نقاش واسع لتقييم نشاط اللجنة العلمية للرصد والمتابعة لكورونا منذ تنصيبها في 23 مارس الماضي، ودراسة أنجح السبل للتحكم الأفضل في عملية مكافحة الجائحة.

كما وجه تبون بالتوسع في التحقيق في انتشار جائحة كوفيد

– 19 بكل الولايات، ومحاصرة البؤر والقضاء عليها في حينه.

واستمع تبون خلال اجتماع إلى آراء أعضاء اللجنة حول الجهود المبذولة من أجل مكافحة تفشي جائحة كوفيد – 19، وكيفية تعزيزها حتى تتخلص البلاد نهائيا من هذا الوباء.

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واتفق المشاركون في الاجتماع على أن حمل الكمامة لا يقل فعالية عن الحجر الصحي، ما يستلزم فرضه على الجميع.

وسجلت السلطات الصحية في الجزائر اليوم

الإثنين 182 إصابة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات جديدة جراء الوباء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 7201 و الوفيات جراء الفيروس إلى 555.

وكانت الرئاسة الجزائرية نفت اليوم الاثنين، اعتزامها استئناف الرحلات الجوية التجارية عبر الخطوط الجزائرية الشهر المقبل، مؤكدة أن هذا الأمر قرار سيادي.

وقالت الرئاسة الجزائرية – في بيان اليوم – إنه “راجت مؤخرا شائعات مفادها أن الرحلات الجوية التجارية الجزائرية ستستأنف في الشهر القادم، وإنّ هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وهي صادرة عن أوساط مازالت ضحية ممارسات لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة”