قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي و الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية إن الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلها

و ذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة والهيئة في بيان لهما أن هذا لتسهيل الإجراءات خلال هذه