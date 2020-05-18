قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي و الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية إن الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ممن لهم أقارب داخلهاو ذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.
وأكدت الوزارة والهيئة في بيان لهما أن هذا لتسهيل الإجراءات خلال هذهالفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر ولم شمل العائلات الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا.
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