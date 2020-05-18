الولايات المتحدة تحث الصين على التبرع لمحاربة كورونا

طالب البيت الأبيض الصين بدفع أكثر من ملياري دولار تعهدت بتخصيصها للدول التي أصابتها جائحة فيروس كورونا المستجد، واصفًا الإعلان بهذا الوعد بمحاولة تجنب المسؤولية عن انتشار المرض وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون إيليوت، في بيان أصدره اليوم الاثنين: "التزام الحزب الشيوعي الصيني بدفع ملياري دولار أمريكي

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يمثل خطوة رمزية تهدف إلى صرف الاهتمام عن دعوات من قبل أعداد متزايدة للدول تطالب بمحاسبة الحكومة الصينية بسبب فشلها في تطبيق التزاماتها... الخاصة بذكر الحقيقة وتحذير العالم مما كان يحدث".

وأضاف إيليوت أن "الصين تتحمل مسؤولية خاصة باعتبارها مصدرا للتفشي، ويجب عليها أن تدفع

أكثر وتعطي أكثر" من ملياري دولار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خصصت 10.2 مليار دولار لـ "الإجراءات العالمية ضد COVID-19".

وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في وقت سابق من اليوم، خلال كلمة ألقاها في اجتماع افتراضي للدورة الـ73 لمنظمة الصحة العالمية، أن بلاده ستدفع ملياري دولار خلال العامين المقبلين كمساعدة للدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وذكر شي جين بينغ أن الصين ستركز اهتماما أساسيا لتقديم مساعدة ضرورية للدول النامية التي أصيبت بالجائحة.