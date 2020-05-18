إيطاليا: حصيلة الوفيات اليوميّة بكورونا دون المئة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال الدفاع المدني الايطالي إن 99 مصابا توفوا في الساعات الـ24 الاخيرة في شبه الجزيرة، في حصيلة هي الأدنى منذ التاسع من آذار (97 وفاة) فيما كانت البلاد تشهد إغلاقا شاملا لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

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