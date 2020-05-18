كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي وقت سابق، طرحت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنشاء “صندوق للنهوض” بقيمة 500 مليار أورو بهدف تأمين “التضامن والنمو” في الاتحاد الاوروبي.

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كانت هذه تفاصيل خبر المفوضيّة الأوروبيّة ترحّب بالاقتراح الفرنسي الألماني للنهوض الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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