فرنسا وألمانيا تقترحان خطة نهوض في أوروبا بقيمة 500 مليار أورو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأورد بيان مشترك: “دعما لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الاوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا وموقتا ومحدد الهدف”، في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة “500 مليار أورو”.

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