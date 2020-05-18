حصيلة جديدة لإصابات كورونا في السعودية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأضاف: “تم تسجيل تعافي 3026 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 28748”.

وتابع: “44% من الإصابات لسعوديين، 56% من جنسيات أخرى، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 320 حالة”.

وأكد ارتفاع الفحوصات المخبرية إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يومياً، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم.

Advertisements

وكان العدد الإجمالي للإصابات في السعودية قد وصل، الأحد، إلى 54752، منها 28718 حالة نشطة، بينها 202 حالة حرجة في العناية المركزة.

وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يومياً، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم.

كما تم تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722.

وفي هذا السياق، أوضح العبدالعالي أن نسبة التعافي بين المصابين بكورونا في السعودية وصلت إلى 47%، وذلك بفضل القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والتجهيزات المتوفرة والبروتوكولات المتبعة.