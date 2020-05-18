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وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الوفد الصيني سيصل إلى إسرائيل “في الأيام المقبلة”.
ومن غير الواضح ما إذا كان سيتعين على الفريق الصيني قضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل السماح لأفراده بالتنقل داخل إسرائيل بسبب فيروس كورونا المستجد.
وعثر صباح الأحد على السفير الصيني دوي وي (57 عاما) متوفيا في شقته، في حادثة تبدو طبيعية. وقالت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، إن الوفاة ناجمة عن “أسباب صحية”، بينما لم يصدر تقرير نهائي بعد.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها أرسلت خبراء الطب الشرعي وعناصر شرطية إلى مكان الحادثة كإجراء ديبلوماسي اعتيادي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين الإثنين أن بيجينغ “تبذل قصارى جهدها في ما يتعلق بترتيبات الجنازة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين ترسل وفداً إلى إسرائيل “في الأيّام المقبلة” لإعادة جثمان سفيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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