كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا.. "أردوغان" يعلن فرض عزل عام في البلاد خلال عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه سيتم فرض عزل عام لمدة أربعة أيام اعتباراً من 23 مايو الجاري في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال عيد الفطر.

وهذا العزل، الذي سيمنع معظم الناس من مغادرة منازلهم هو الأوسع نطاقاً حتى الآن في تركيا؛ حيث جرى فرضه سابقا في 31 مدينة فقط أو أقل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 150 ألفا و593، مع تشخيص إصابة 1158 شخصا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4171.

وأكد "أردوغان" على أن المدارس لن تعود للعمل بصورة كاملة أخرى إلا بحلول العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة التعليم: إن التعلم عن بعد، سواء عن طريق الإنترنت أو التلفزيون سيستمر حتى 19 يونيو، وهو آخر أيام العام الدراسي الحالي.

وبدأت تركيا في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية من ذروته في أبريل.

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وقال الرئيس التركي: إن "المساجد ستفتح أبوابها لصلاة الجماعة بشكل جزئي اعتبارا من يوم 29 مايو الجاري"، مضيفا أنه جرى تمديد فترة التحفظ المنزلي التي منحت للسجناء الذين أفرج عنهم بسبب الفيروس، لمدة شهرين.