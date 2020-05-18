كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك يكشف عن نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي أجراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، مساء اليوم الاثنين، عن نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أجري عليه يوم أمس الأحد، كانت "سلبية".

وقال كومو: "يسرني أن أبلغكم بأنني اجتزت اختباراً للكشف عن فيروس كورونا أمس، وأن نتيجة الاختبار سلبية. لذا فهذه أخبار سارة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد شيء معقد في اجتياز الاختبار".

وأضاف: "لقد أظهرت بالأمس مدى سهولة الأمر، وعندما تكتشفوا أن لديكم نتيجة سلبية، فإنها تجلب شعورًا مفعماً بالراحة. لم يكن لدي أي أعراض أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن كما تعلمون، قد لا يكون لديكم أعراض، ولكن يمكنكم أن تكونوا مصابين".

وطالب الحاكم كل من ظهرت عليه أعراض المرض بإجراء اختبار للكشف عن الفيروس التاجي، ويذكر أنه وفقاً لأحدث البيانات لمنظمة الصحة الدولية، بلغ عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة 1491547 شخصاَ، توفي منهم 89874 شخصاً، منهم في ولاية نيويورك 350121 شخصاً، توفي من بينهم 28232 شخصاً.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,854 مليون إصابة، بينهم أكثر من 318 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,887 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.