كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن الإجراءات الاحترازية الجديدة لفترة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الاثنين، عن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءاً من يوم الأربعاء المقبل وخلال فترة عيد الفطر، في إطار مساعيها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري: إنه تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني في الإمارات ليصبح من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، اعتبارا من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 رمضان وحتى إشعار آخر.

وأكد "الظاهري" على استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، خلال فترة برنامج التعقيم وهي جهات مستثناة، موضحاً أنه "اعتبارا من يوم 27 رمضان تفتح المراكز التجارية أبوابها من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ودعا إلى "تجنب زيارة النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثرا بفيروس كورونا وذوي الأمراض المزمنة، وعدم السماح لهم بمغادرة المنزل وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظا على صحتهم وسلامتهم".

وتابع: "ندعو الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 9577، والكشف عن 832 حالة إصابة جديدة، ووفاة 4 أشخاص من جنسيات مختلفة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,854 مليون إصابة، بينهم أكثر من 318 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,887 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.