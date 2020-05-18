كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، 832 إصابة و 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما أعلنت ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 9577 حالة عقب تسجيل 1,065 حالة شفاء جديدة، وعدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 14,389 حالة من جنسيات مختلفة.