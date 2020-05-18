كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة التركية تعلن تجاوز عدد الإصابات بكورونا الـ 150 ألف إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1158؛ ليصل إلى 150593 حالة.

وقال قوجة: إن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4171 شخصا؛ إثر رصد 31 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحاً أن "عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 111577 شخصاً بعد تسجيل 1615 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى 74%".

وأكد على استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، داعيا إلى الالتزام بالبقاء في المنازل.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.

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