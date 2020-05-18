لتدبير الجائحة.. العثماني يعلن إطلاق مشاورات مع الأحزاب والنقابات الأسبوع المقبل

بعد الانتقادات، التي وجهتها الأحزاب، والنقابات للحكومة في تدبير الجائحة، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، عن بدء سلسلة مشاورات مع مختلف المكونات.

وقال العثماني، اليوم الاثنين، في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، أنه سيطلق، ابتداء من الأسبوع المقبل، مبادرة لإجراء سلسلة مشاورات مع القوى الوطنية، من أحزاب سياسية، ومركزيات نقابية، وجمعيات مهنية “وذلك باعتبارها أوراشا وطنية تحتاج إلى انخراط جماعي، لإنجاح مواجهة جائحة كورونا، وما بعدها”.

العثماني، الذي أعلن، اليوم، عودته إلى المشاورات مع مختلف المكونات، كان قد اجتمع بالأمناء العامين للأحزاب السياسية، قبل أيام، التي وجهت إليه انتقادات، بسبب عدم إشراكها في التعبئة لمواجهة كورونا، وإقصائها من التلفزة العمومية، في هذه الظرفية، التي تمر منها البلاد.

من جانبها، انتقدت النقابات منذ بداية الجائحة عدم إشراكها في عدد من القرارات، التي تهم الشغيلة، خصوصا المتضررة من الجائحة، كما طالبت بتمثيلية نقابية في لجنة اليقظة الاقتصادية، على غرار الباطرونا، إلا أن الحكومة لم تستجب لها.